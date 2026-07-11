Μεταγραφική «βόμβα» από τη Ζάκυνθο: Ανακοίνωσε τον Κυπελλούχο Χουάν Νέιρα

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Ζάκυνθος, με την ομάδα από τα Επτάνησα να ανακοινώνει την απόκτηση του Χουάν Νέιρα.

Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ΟΦΗ, σηκώνοντας το Κύπελλο την σεζόν που μας πέρασε με τη φανέλα του «Ομίλου».

Συνολικά με την ομάδα του Ηρακλείου κατέγραψε 191 συμμετοχές με απολογισμό 31 γκολ και 21 ασίστ στην περίοδο 2018-2026.

Ο Αργεντίνος αναμένεται να βοηθήσει με την τεράστια εμπειρία του τους νεοφώτιστους στη Super League 2.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον σπουδαίο Αργεντινό ποδοσφαιριστή, Χουάν Νέιρα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έναν αθλητή με σπουδαία διαδρομή στα ελληνικά γήπεδα, με πολυετή παρουσία στη Super League, ο οποίος φόρεσε για χρόνια τη φανέλα του ΟΦΗ, υπηρέτησε τον σύλλογο ως αρχηγός και αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του.

Η απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάκυνθο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογό μας και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η σοβαρή δουλειά, το ξεκάθαρο πλάνο και το όραμα της διοίκησης εμπνέουν εμπιστοσύνη και προσελκύουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Ο Χουάν Νέιρα έρχεται για να προσθέσει τεράστια ποιότητα, εμπειρία, προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή στην ομάδα μας, αποτελώντας έναν από τους ηγέτες της προσπάθειας που ξεκινά στη Super League 2.

Juan, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανοκίτρινα.

ΜΑΖΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 💙💛”