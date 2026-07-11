Παναθηναϊκός: Πέρασε τα τεστ στην Ιταλία ο Κρίστιανσεν κι έρχεται Ελλάδα για να σφραγίσει το deal

Αντίστροφα για την επόμενη μεταγραφή του μετρά ο Παναθηναϊκός.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρέθηκε το Σάββατο (11/7) σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει από ενδελεχείς εξετάσεις.

Ο Δανός το έκανε με επιτυχία και έρχεται πλέον στην Ελλάδα, ώστε την Δευτέρα (13/7) να περάσει από νέα εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».

Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα καθορίσουν εάν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Λέστερ για δανεισμό με οψιόν αγοράς, που θα ενεργοποιηθεί εφόσον αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της επόμενης σεζόν για 45+ λεπτά.