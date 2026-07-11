Παναθηναϊκός: Πέρασε τα τεστ στην Ιταλία ο Κρίστιανσεν κι έρχεται Ελλάδα για να σφραγίσει το deal
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ολοκλήρωσε τις εξετάσεις στο εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία κι έρχεται στην Ελλάδα για τον δεύτερο κύκλο των ιατρικών τεστ, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Αντίστροφα για την επόμενη μεταγραφή του μετρά ο Παναθηναϊκός.
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρέθηκε το Σάββατο (11/7) σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει από ενδελεχείς εξετάσεις.
Ο Δανός το έκανε με επιτυχία και έρχεται πλέον στην Ελλάδα, ώστε την Δευτέρα (13/7) να περάσει από νέα εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».
Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα καθορίσουν εάν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Λέστερ για δανεισμό με οψιόν αγοράς, που θα ενεργοποιηθεί εφόσον αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της επόμενης σεζόν για 45+ λεπτά.