Κηφισιά: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο Ρουκουνάκης

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το 2029.

Ο 25χρονος μέσος εντάχθηκε στο δυναμικό της Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025, μετά τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ, και κατά την περσινή σεζόν κατέγραψε 19 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας ένα γκολ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Το 2025/26 ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο».