· Ντουμπάι

«Οδεύει προς Μπεσίκτας ο Αβράμοβιτς»

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα ο Αλέξα Αβράμοβιτς, με τις συζητήσεις ανάμεσα στην τουρκική ομάδα και την Ντουμπάι να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Οδεύει προς Μπεσίκτας ο Αβράμοβιτς»
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Μετά από μόλις μια σεζόν στη Ντουμπάι, ο Αλέξα Αβράμοβιτς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ, που μέτρησε 9,3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο στην περσινή EuroLeague, αναζητά νέο περιβάλλον όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με το «Mozzart Sport», η Μπεσίκτας έχει ήδη κάνει την πρώτη κρούση. Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς βλέπει στο πρόσωπο του συμπατριώτη του την ιδανική λύση για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας του και παρότι οι επαφές βρίσκονται ακόμα στα πρώτα στάδια και η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, το ενδιαφέρον των Τούρκων είναι δεδομένο και οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

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