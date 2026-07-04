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«Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Γιουτζίν Ομορούγι»

Στη Μπεσίκτας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιουτζίν Ομορούγι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.

«Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Γιουτζίν Ομορούγι»
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Η Μπεσίκτας έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ενόψει της επόμενης σεζόν που θα αγωνίζεται στη EuroLeague. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιουτζίν Ομορούγι, με τις δύο πλευρές να έχουν διευθετήσει τις βασικές λεπτομέρειες της συνεργασίας τους και να απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ προέρχεται από τη Μπασκόνια, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις την περασμένη σεζόν στη EuroLeague. Σε 23 συμμετοχές μέτρησε κατά μέσο όρο 10,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ, αποτελώντας μία από τις σταθερές λύσεις της ισπανικής ομάδας.

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