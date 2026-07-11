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Μουντιάλ 2026: Πιθανή καθυστέρηση στη σέντρα του Αγγλία – Νορβηγία λόγω ζέστης!

Η ακραία ζέστη στο Μαϊάμι είναι πιθανό να οδηγήσει στην αλλαγή ώρα έναρξης του προημιτελικού ανάμεσα σε Άγγλους και Νορβηγούς. 

Μουντιάλ 2026: Πιθανή καθυστέρηση στη σέντρα του Αγγλία – Νορβηγία λόγω ζέστης!
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Το ματς της Αγγλίας με τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχει προγραμματισμένη ώρα σέντρας τα μεσάνυχτα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας). Για τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα το Μαϊάμι, αυτό σημαίνει σέντρα νωρίς το απόγευμα.

Οι καιρικές συνθήκες μόνο ευνοϊκές δεν είναι πάντως. Επικρατεί καύσωνας στην πόλη της Φλόριντα, με την πιθανότητα να καθυστερήσει η έναρξη του ματς ή ακόμη και να αναβληθεί, να είναι υπαρκτή!

Η θερμοκρασία αναμένεται να είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου την ώρα της σέντρας. Στην περιοχή, όμως, η υγρασία είναι αποπνικτική και έτσι η αίσθηση για τον άνθρωπο είναι 40 βαθμοί Κελσίου, ίσως και περισσότερο.

Μένει να φανεί αν η FIFA θα προχωρήσει σε αλλαγή ώρας για να μειωθεί η θερμοκρασία, ή αν θα ληφθεί κάποια απόφαση αναβολής.

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