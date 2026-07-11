«Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ»: Η αποθέωση του κόσμου σε ομάδα και Νίστρουπ (video)

Ο Παναθηναϊκός για τρίτο σερί φιλικό νίκησε, αυτή τη φορά επικρατώντας της Γκρασχόπερ με 3-0 μπροστά στο κοινό της Λεωφόρου.

Οι «πράσινοι» έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία για ένα ακόμη παιχνίδι, αφήνοντας υποσχέσεις για τη νέα σεζόν και τις επικείμενες ευρωπαϊκές μάχες με την Πάκσι. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα, είχε ένα δοκάρι και κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συνολική του παρουσία στο χορτάρι.

Μετά το φινάλε του αγώνα, το κοινό της Λεωφόρου αντάμειψε τους ποδοσφαιριστές με ένα θερμό χειροκρότημα, ενώ το σύνθημα «Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ» έδειξε την πίστη των φιλάθλων για τη χρονιά που ξεκινά.

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