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Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ για τουλάχιστον 10 ημέρες ο Κλέιτον

Εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 ημέρες θα παραμείνει ο Κλέιτον, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο στράικερ του Ολυμπιακού στο τελευταίο χρονικά φιλικό κόντρα στη Λέουβεν.

Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ για τουλάχιστον 10 ημέρες ο Κλέιτον
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Στα «πιτς» για τουλάχιστον ένα 10ημερο θα παραμείνει ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό του Ολυμπιακού να νιώθει ενοχλήσεις και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο φιλικό κόντρα στη Λέουβεν.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, κάτι που θα κρατήσει τον 27χρονο εκτός γηπέδου για την επόμενη μιάμιση εβδομάδα.

Το προσεχές Σάββατο, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Αθήνα, ενώ ξαναφεύγει στις 15 Ιουλίου για την Ολλανδία, μένοντας εκεί μέχρι 25 του μήνα.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Κλέιτον έχει καταγράψει συνολικά επτά συμμετοχές χωρίς να έχει ακόμη γκολ και ασίστ στο ενεργητικό του.

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