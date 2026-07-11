«Εξετάζει την επιστροφή του Μαυροπάνου η Άρσεναλ»

Στο μεταγραφικό κάδρο αρκετών ομάδων βρίσκεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, με τον Έλληνα διεθνή στόπερ να έρχεται από εξαιρετική σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, παρά τον υποβιβασμό των «Hammers».

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός κατέγραψε συνολικά 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Λονδίνου, έχοντας στο ενεργητικό του 2.907' αγωνιστικά λεπτά αλλά και τρία γκολ.

Όπως είναι φυσιολογικό, ο υποβιβασμός της Γουέστ Χαμ στην Τσάμπιονσιπ έχει σηκώσει συζήτηση γύρω από το μέλλον του Μαυροπάνου στην ομάδα, με αρκετά κλαμπ να βολιδοσκοπούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, η Άρσεναλ εξετάζει τον Έλληνα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τους Πρωταθλητές Αγγλίας να θέλουν να τον εντάξουν και πάλι στο ρόστερ τους.

Ο Μαυροπάνος είχε αποκτηθεί από τους «κανονιέρηδες» από τον ΠΑΣ Γιάννενα τον Ιανουάριο του 2018, καταγράφοντας συνολικά οκτώ συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, προτού δοθεί δανεικός κατά σειρά σε Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη. Η τελευταία τον αγόρασε με μόνιμη μεταγραφή το 2022, με τον υψηλόσωμο αμυντικό να επιστρέφει στην Premier League το καλοκαίρι του 2023 για λογαριασμό της Γουέστ Χαμ.

H χρηματιστηριακή αξία του παίκτη ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, με τις απαιτήσεις της Γουέστ Χαμ να μην έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.