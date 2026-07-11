Άφησε το NCAA και ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια κορυφαίο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ

Την ενίσχυσή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει η Βαλένθια, με την Ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση κορυφαίου ταλέντου της χώρας.

Ο λόγος για τον 20χρονο Μάριο Σεν-Σουπερί, ο οποίος μετά από μια χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, αφήνει το Gonzaga και επιστρέφει στην Ισπανία για λογαριασμό της Βαλένθια.

Τη σεζόν που μας πέρασε είχε κατά μέσο όρο στο NCAA 8.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά αγώνα, φτάνοντας μέχρι τους «16» του March Madness.

Η ανακοίνωση:

«Η Valencia Basket κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισπανό πόιντ γκαρντ Μάριο Σεντ-Σουπερί (1,94 μ., Μάλαγα, 14 Απριλίου 2006, ηλικία 20 ετών) για να ενταχθεί στην ανδρική ομάδα για τις επόμενες τέσσερις σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2030. Ο Ισπανός διεθνής επιστρέφει έτσι στο εγχώριο μπάσκετ μετά την θητεία του στο NCAA για να παίξει υπό τις οδηγίες του προπονητή Τσάβι Άλμπερτ.

Εν μέσω μιας συνεχούς εξόδου ταλέντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ανδαλουσιανός παίκτης βρήκε στην ομάδα της Βαλένθια την τέλεια ευκαιρία να συνεχίσει να αναπτύσσει την καριέρα του, επιλέγοντας να ολοκληρώσει την κολεγιακή του καριέρα και να επιστρέψει στην Ισπανία για να επιδείξει τις ικανότητές του στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο. Ο Σεντ-Σουπερί φτάνει επίσης με θετικές εντυπώσεις από την αμερικανική του περιπέτεια, κατά την οποία είχε μέσο όρο 8,6 πόντους και 3,8 ασίστ, με μέση βαθμολογία απόδοσης 11».