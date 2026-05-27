Eurocup: «Αλλάζει το φορμάτ, μπαίνουν δυνατά ΠΑΟΚ και Μπούργκ»

Στο Eurocup θα συμμετάσχουν από τη νέα χρονιά ΠΑΟΚ και Μπουργκ, με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης να φέρνει νέα δεδομένα στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «basketnews», οι αιτήσεις για τη νέα σεζόν έχουν ξεπεράσει τις 40, την ίδια στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια έφταναν το πολύ τις 22-23.

Γι' αυτό και οι ιθύνοντες της EuroLeague είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν τη διεξαγωγή, προσθέτοντας ακόμη παραπάνω ομάδες.

ΠΑΟΚ και Μπουργκ θα είναι δεδομένα τη νέα σεζόν στο Eurocup, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη μια να ανεβάζει το μπάτζετ ελέω και της έλευσης Τέλη Μυστακίδη και τους Γάλλους από την άλλη να μην συμμετέχουν στη EurοLeague παρά την κατάκτηση.

Από τη νέα σεζόν επίσης αναμένεται να αυξηθούν οι ισπανικές ομάδες, με τον Άρη όπως όλα δείχνουν να παραμένει κι αυτός στο Eurocup, την ίδια ώρα που ομάδες από το Basketball Champions League έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, αφήνοντας τη FIBA.