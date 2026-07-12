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Μουντιάλ 2026: «Φωνάζουν» για το γκολ του Μπέλιγχαμ οι Νορβηγοί, τι απάντησε η FIFA για τη spidercam

Η Νορβηγία ζήτησε την ακύρωση του γκολ της ισοφάρισης του Τζουντ Μπέλιγχαμ στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία, υποστηρίζοντας ότι η μπάλα βρήκε στα καλώδια της spidercam, με τη FIFA να δίνει τη δική της εξήγηση μέσω της τεχνολογίας της μπάλας.

Μουντιάλ 2026: «Φωνάζουν» για το γκολ του Μπέλιγχαμ οι Νορβηγοί, τι απάντησε η FIFA για τη spidercam
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Ένα από τα πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του προημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία ήταν το γκολ της ισοφάρισης των «Τριών Λιονταριών», καθώς οι Σκανδιναβοί υποστήριξαν ότι η μπάλα είχε προηγουμένως βρει στα καλώδια της spidercam.

Η φάση σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ διαμόρφωσε το 1-1. Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των Νορβηγών, η μπάλα άλλαξε πορεία αφού πρώτα ακούμπησε στα καλώδια της εναέριας κάμερας, μετά το ελεύθερο του Όρλιαν Νίλαντ.

Ο Νορβηγός τερματοφύλακας υπέδειξε αμέσως στον διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν το σημείο όπου θεωρούσε ότι είχε υπάρξει επαφή, ενώ τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και ο πάγκος της ομάδας ζήτησαν επίμονα να μην μετρήσει το τέρμα.

Η FIFA εξέτασε άμεσα το περιστατικό αξιοποιώντας τα δεδομένα από τον αισθητήρα που είναι ενσωματωμένος στην επίσημη μπάλα της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, δεν προέκυψε καμία ένδειξη ότι υπήρξε επαφή της μπάλας με τα καλώδια της spidercam, με αποτέλεσμα το γκολ του Μπέλιγχαμ να κατακυρωθεί κανονικά.

Μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σολμπάκεν κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη φάση, τονίζοντας πως αρκετά μέλη της αποστολής ήταν πεπεισμένα ότι η μπάλα είχε βρει στα καλώδια. «Πολλοί από τον πάγκο αντέδρασαν αμέσως και το είδαν. Δεν ήμουν ένας από αυτούς, αλλά πάρα πολλοί το είδαν», δήλωσε αρχικά ο Νορβηγός προπονητής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απάντηση της FIFA, η οποία βασίστηκε στα δεδομένα του τσιπ της μπάλας: «Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Εφόσον δεν το βρήκε το τσιπ της FIFA, τι μπορώ να πω ενάντια σε αυτό; Αλλά η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό. Το λένε όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Νίλαντ, που είναι ο τερματοφύλακας, όπως και του παίκτη που έλαβε την μπάλα. Αναρωτιέμαι κι εγώ τι συνέβη. Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρήκε, ήταν κάτι παράξενο».

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της νορβηγικής πλευράς, η FIFA έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την ακύρωση του γκολ, με την Αγγλία να συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Δείτε την επίμαχη φάση από το Αγγλία - Νορβηγία

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