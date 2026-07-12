Ο Άρης πλησιάζει σε νέα σπουδαία κίνηση: «Κλείνει» τον Στέφαν Γιόβιτς
Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Στέφαν Γιόβιτς, με τον έμπειρο Σέρβο γκαρντ να αποτελεί την επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του πλέι μέικερ.
Οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του έμπειρου Σέρβου γκαρντ.
Ο Άρης αναζητούσε έναν πλέι μέικερ που θα προσθέσει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επαφές με τον Γιόβιτς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Ο Σέρβος γκαρντ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη Euroleague, έχοντας φορέσει κατά το παρελθόν τις φανέλες του Ερυθρού Αστέρα, της Μπάγερν Μονάχου, της Χίμκι, του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Μπάγερν Μονάχου, καταγράφοντας 5,3 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19 συμμετοχές και 18,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.