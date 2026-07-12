Η Αγγλία εκτός από τη νίκη επί της Νορβηγίας και την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 , φαίνεται πως κέρδισε και τη μάχη της εξέδρας.

Μπορεί τα πλάνα με το viking row των Νορβηγών οπαδών να είναι πάντα εντυπωσιακά, ωστόσο αυτή τη φορά viral έγινε η καλλονή που βρισκόταν στην εξέδρα των Άγγλων οπαδών και φυσικά δεν «ξέφυγε» από τον σκηνοθέτη.

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα, οι χρήστες των social media την είχαν ήδη... ταυτοποιήσει. Πρόκειται για τη διάσημη τηλεοπτική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό, Μάγια Τζάμα.

Η Μάγια είναι διάσημη τόσο στη Βρετανία, αλλά και παγκοσμίως, χάρη στην παρουσίαση του «Love Island» του ITV και ως κριτής στο «The Masked Singer».