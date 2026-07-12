Wimbledon 2026: Σίνερ και Ζβέρεφ για το τρόπαιο! Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού

Ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, έφτασε στον τελικό ύστερα από μία πορεία που έγινε ολοένα και πιο πειστική όσο προχωρούσε το τουρνουά. Αν και χρειάστηκε πέντε σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μίομιρ Κετσμάνοβιτς στην πρεμιέρα, στη συνέχεια άφησε εκτός τους Νούνο Μπόρζες, Τζένσον Μπρουκσμπι, Σιντάρο Μοτσιζούκι και Γιαν-Λέναρντ Στρουφ, πριν ολοκληρώσει την εντυπωσιακή του διαδρομή με μια καθαρή νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά.

Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο Γερμανός έχασε μόλις δύο σετ μέχρι να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό, αποκλείοντας κατά σειρά τους Αλεξάντερ Μπλοκς, Βαλεντίν Ρουαγέ, Μάρκος Γκιρόν, Γίρι Λεχέτσκα και Τέιλορ Φριτζ, ενώ στον ημιτελικό ξεπέρασε με 3-0 σετ το εμπόδιο του Άρθουρ Φέρι.

Η προϊστορία των δύο φιναλίστ γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του Σίνερ. Ο Ιταλός προηγείται με 10 νίκες έναντι 4 του Ζβέρεφ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ έχει επικρατήσει και στα εννέα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Μάλιστα, τέσσερις από αυτές τις νίκες ήρθαν μέσα στο 2026, με την τελευταία επιτυχία του Γερμανού απέναντί του να χρονολογείται από το US Open του 2023.

Για τον Σίνερ ο τελικός αποτελεί ευκαιρία να κατακτήσει το πέμπτο Grand Slam της καριέρας του, έχοντας ήδη πανηγυρίσει δύο Australian Open (2024 και 2025), το US Open του 2024 και το Wimbledon του 2025. Συνολικά μετρά τέσσερις τίτλους σε έξι παρουσίες σε τελικούς Grand Slam. Ο Ζβέρεφ, από την πλευρά του, έσπασε φέτος την... κατάρα των μεγάλων τελικών με την κατάκτηση του Roland Garros, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, και πλέον διεκδικεί τον δεύτερο διαδοχικό Major τίτλο.

Οι δύο φιναλίστ πραγματοποιούν και την πιο σταθερή σεζόν στο ATP Tour, καθώς είναι οι μοναδικοί που έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 40 νικών μέσα στο 2026. Ο Σίνερ φτάνει στον τελικό με ρεκόρ 43-3 ως Νο1 του κόσμου, ενώ ο Ζβέρεφ έχει καταγράψει 44 νίκες και 10 ήττες, όντας στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο γρασίδι, ο Σίνερ παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας, έχοντας 35 νίκες σε 45 αγώνες (77,8%), την ώρα που ο Ζβέρεφ μετρά 54 νίκες σε 78 αναμετρήσεις, με ποσοστό 69,2%.

Πέρα από το βαρύτιμο τρόπαιο, ο νικητής θα προσθέσει 2.000 βαθμούς στη συγκομιδή του στην ATP Rankings και θα εισπράξει έπαθλο ύψους 4,82 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο φιναλίστ θα αποχωρήσει με 1.300 βαθμούς και 2,41 εκατομμύρια δολάρια.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως το Centre Court ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς, με τον Σίνερ να στοχεύει στο δεύτερο διαδοχικό Wimbledon και τον Ζβέρεφ να κυνηγά το δεύτερο συνεχόμενο Grand Slam της καριέρας του.

Ο τελικός του Wimbledon 2026, Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ, είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (12/07). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.