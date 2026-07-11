Το ποσό που έβαλε στα ταμεία της η Νόσκοβα μετά την κατάκτηση του Wimbledon

Η Λίντα Νόσκοβα είναι η νέα πρωταθλήτρια του Wimbledon. Διαβάστε το ποσό που εισέπραξε η Τσέχα τενίστρια μετά την κατάκτηση του Λονδρέζικου Grand Slam. 

Το ποσό που έβαλε στα ταμεία της η Νόσκοβα μετά την κατάκτηση του Wimbledon
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Η Λίντα Νόσκοβα, πέρα από το πρώτο Grand Slam της καριέρας της, εξασφάλισε και ένα αστρονομικό χρηματικό έπαθλο για την κατάκτηση της κορυφής στο Wimbledon.

Ο ιστορικός θρίαμβος της 21χρονης Τσέχας στα κορτ του All England Club αποδείχθηκε απόλυτα κερδοφόρος. Η νέα πρωταθλήτρια εξαργύρωσε τη νίκη της στον τσέχικο «εμφύλιο» απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα, βάζοντας στον λογαριασμό της το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ).

Από την πλευρά της, η φιναλίστ Μούχοβα δεν έφυγε με άδεια χέρια από το τουρνουά. Παρά την ήττα της στο καθοριστικό τρίτο σετ, η 29χρονη τενίστρια αποζημιώθηκε για την εξαιρετική της πορεία μέχρι τον μεγάλο τελικό με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1.400.000 λιρών (περίπου 1,65 εκατομμύρια ευρώ).

Το φετινό Wimbledon μοίρασε συνολικά χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ που άγγιξαν τα 50 εκατομμύρια λίρες, με τη Νόσκοβα να κάνει το απόλυτο restart στην καριέρα της, κερδίζοντας ταυτόχρονα δόξα αλλά και την άνοδο στο Νο7 του κόσμου.

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