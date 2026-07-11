Σε συζητήσεις με τον Άγιαξ ο Ουναχί, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Την περίπτωση του Αζεντίν Ουναχί φέρεται να τσεκάρει ο Άγιαξ, με τον «Αίαντα», σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για την πιθανή απόκτησή του.

Ο 26χρονος διεθνής χαφ, ο οποίος είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, έχει τραβήξει ξανά τα βλέμματα με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026. Η ηγετική του παρουσία με την εθνική ομάδα του Μαρόκου τον έφερε δυναμικά στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αγοράς, με τους Ολλανδούς να τον ξεχωρίζουν ως την ιδανική λύση για τη μεσαία του γραμμή.

Ο ολλανδικός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει επαφές τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και με τον ισπανικό σύλλογο. Στο συμβόλαιο του Ουναχί με την Τζιρόνα προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ανθρώπους του Άγιαξ να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να ρίξουν τις οικονομικές απαιτήσεις των Ισπανών.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 26χρονος πραγματοποίησε συνολικά 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ, με τους Καταλανούς να υποβιβάζονται στην Segunda Division.