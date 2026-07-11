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Ιμπραΐμοβιτς: «Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων του Βελγίου θα έπρεπε να ντρέπονται»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άσκησε έντονη κριτική στον προπονητή του Βελγίου, μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία, στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ιμπραΐμοβιτς: «Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων του Βελγίου θα έπρεπε να ντρέπονται»
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Σφοδρή κριτική στον Ρούντι Γκαρσιά άσκησε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από την Ισπανία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός, μιλώντας στο FOX, απέδωσε την ευθύνη της ήττας στον Γάλλο τεχνικό, επικρίνοντας την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Τιμπό Κουρτουά με τον Σένε Λάμενς. Σύμφωνα με τον Ιμπραΐμοβιτς, ο νεαρός τερματοφύλακας φέρει σημαντική ευθύνη για το γκολ του Μερίνο στο 89ο λεπτό, που χάρισε στην Ισπανία τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Όσα δήλωσε ο Κουρτουά:

«Ένιωθα καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μία απομάκρυνση αισθάνθηκα μεγαλύτερη ενόχληση και ενημέρωσα ότι δεν μπορούσα πλέον να διώχνω την μπάλα τόσο μακριά.

Παρ' όλα αυτά μπορούσα να παραμείνω στο παιχνίδι, όμως ο προπονητής είχε ήδη αποφασίσει να με αντικαταστήσει. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα».

Όσα είπε ο Ιμπραΐμοβιτς:

«Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του (του Γκαρσιά). Γιατί πέρασε τον Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερς στον πάγκο; Επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο άλλος στη Στρασμπούρ; Δεν επιλέγεις έτσι τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας.

Το είδαν όλοι. Είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται».

Όσα ανέφερε ο προπονητής του Βελγίου:

«Δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. Σε αυτή τη διοργάνωση πρέπει όλοι να είναι απόλυτα έτοιμοι. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ παίκτες που δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

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