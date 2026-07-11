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ΠΑΟΚ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Η αρχική διάγνωση

Θετικά είναι τα πρώτα νέα στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο.

ΠΑΟΚ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Η αρχική διάγνωση
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Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στην ήττα του ΠΑΟΚ με 3-2 από την Τβέντε, στο τελευταίο φιλικό του Δικέφαλου στην Ολλανδία.

Ο Ισπανός αμυντικός στην προσγείωση μετά από εναέρια μονομαχία με τον Χέσελινκ, είδε το δεξί του πόδι να τεντώνεται άσχημα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στην αναμέτρηση.

Αρχικά υπήρχαν φόβοι για πρόβλημα στο γόνατο, εντούτοις ο τραυματισμός είναι μυϊκός και εντοπίζεται στον δικέφαλο του 32χρονου στόπερ.

Ο Ελουστόντο αναμένεται τη Δευτέρα (13/07) να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να υπολογιστεί ακριβώς ο χρόνος αποθεραπείας που θα χρειαστεί.

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