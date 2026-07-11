Συνεχίζει στο Μιλάνο o Τονούτ

Τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει να φορά ο Στέφανο Τονούτ, με την Ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 31χρονο γκαρντ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Τονούτ είχε κατά μέσο όρο 1.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά αγώνα σε EuroLeague και Ιταλικό πρωτάθλημα.

«Είμαι ενθουσιασμένος και γεμάτος κίνητρα να συνεχίσω να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα και αυτά τα χρώματα. Αυτό το νέο πρότζεκτ είναι απίστευτα συναρπαστικό. Όλα τα απαραίτητα συστατικά είναι στη θέση τους για να συνεχίσουμε να χτίζουμε κάτι σημαντικό. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω μαζί με τους συμπαίκτες μου, συνεχίζοντας την επιτυχία που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια δύσκολη σεζόν για διάφορους λόγους, ανυπομονώ να ξαναβρώ την επιτυχία μου στο γήπεδο και να αρχίσω ξανά να απολαμβάνω αυτό που αγαπώ.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τον προπονητή Πέπε Ποέτα, τον Χρήστο Σταυρόπουλο και τον Ντανιέλε Μπαϊέσι για την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μετά από επτά χρόνια στη Βενετία, το να συνεχίσω ένα ακόμη μακρύ ταξίδι με έναν σύλλογο όπως η Ολίμπια Μιλάνο αποτελεί μεγάλη απόδειξη σεβασμού για μένα, όχι μόνο ως παίκτη, αλλά και ως άνθρωπο. Και είναι ένα από τα πράγματα που με κάνουν περήφανο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους οπαδούς για τη συνεχή υποστήριξή τους» ανέφερε ο παίκτης.