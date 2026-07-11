«Θα δοκιμαστεί στον Ηρακλή ο Στέφανο Οκάκα»

Την ενίσχυσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει ο νεοφώτιστος στη Super League 1 Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να δοκιμάζει τον πολύπειρο Ιταλό σέντερ φορ Στέφανο Οκάκα.

Ο «Γηραιός» θέλει να κάνει μια σημαντική κίνηση στην επιθετική του γραμμή, με τον 36χρονο υψηλόσωμο επιθετικό να κυκλοφορεί ελεύθερος στο παζάρι μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ραβένα. Διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Ρόμα, η Ουντινέζε, η Σαμπντόρια και η Γουότφορντ.

Η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς μετράει συνολικά 178 συμμετοχές στα γήπεδα της Serie A, έχοντας σκοράρει 34 τέρματα και μοιράσει 14 ασίστ, με τους ανθρώπους του Ηρακλή να εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την περίπτωσή του.