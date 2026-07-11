Χάποελ Τελ Αβίβ: «Έδεσε» μέχρι το 2029 τον Ελάιτζα Μπράιαντ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ «έδεσε» τον Ελάιτζα Μπράιαντ, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπράιαντ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της Χάποελ στην EuroLeague. Με τις εμφανίσεις του συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας στα playoffs.

Ο 30χρονος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 15,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 0,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 38 συμμετοχές. Παράλληλα, είχε 59,6% στα δίποντα, 37,2% στα τρίποντα και μέσο όρο 19,6 στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε μία θέση στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Στο πρωτάθλημα Ισραήλ, ο Μπράιαντ κατέγραψε 13,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ ανά αγώνα.