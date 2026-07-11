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Η Εθνική Νέων Γυναικών διέλυσε το Μαυροβούνιο 78-59 και ανέβηκε στην Α' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20

Η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε 78-59 του Μαυροβουνίου στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό και την άνοδο στην Α' Κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Εθνική Νέων Γυναικών διέλυσε το Μαυροβούνιο 78-59 και ανέβηκε στην Α' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20
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Η Εθνική Νέων Γυναικών πανηγύρισε την άνοδο στην Α' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20, επικρατώντας με 78-59 του Μαυροβουνίου στον ημιτελικό της Β' Κατηγορίας.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας μέχρι και στο +27, εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για την ελίτ της διοργάνωσης.

Πρώτη σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν η Παναγιώτα Στολίγκα με 17 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση είχαν και οι Μυρτώ Λιανούδη (16 π.), Βασιλική Χωλοπούλου (11 π., 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και Λυδία Χατήρα (12 π., 7 ριμπάουντ).

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία – Σλοβακία.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 37-29, 65-43, 78-59.

Ελλάδα (Δρακάκη): Μάγκλαρη, Στολίγκα 17(5), Χατήρα 12(1), Γιαπιτζόγλου 6(2), Πατσιατζή, Τσινασλανίδου 2, Κυριακούδη 2, Μπαλτζή, Λιανούδη 16, Χωλοπούλου 11(3), Σύρπα 12.

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