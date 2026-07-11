«Βασίλισσα» Νόσκοβα, επικράτησε της Μούχοβα στον τσέχικο «εμφύλιο» και σήκωσε το Wimbledon!

Η Λίντα Νόσκοβα είναι η νέα βασίλισσα του Wimbledon, λυγίζοντας με 2-1 σετ την Καρολίνα Μούχοβα στον τσέχικο «εμφύλιο» του τελικού, πανηγυρίζοντας παράλληλα τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Σε έναν συναρπαστικό παιχνίδι, η 21χρονη τενίστρια έγραψε ιστορία στην πρώτη της παρουσία σε τελικό Grand Slam, επικρατώντας της συμπατριώτισσάς της με 6-2, 5-7, 6-3. Η τεράστια αυτή επιτυχία εξαργυρώνεται και με ένα εντυπωσιακό άλμα στην παγκόσμια κατάταξη, αφού η Νόσκοβα θα αποχαιρετήσει το Νο12 για να βρεθεί στο Νο7 του κόσμου, σημειώνοντας νέο career high.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την 21χρονη να κυριαρχεί απόλυτα στο πρώτο σετ, όπου εκμεταλλεύτηκε τα αλλεπάλληλα σφάλματα της Μούχοβα και με τη βοήθεια των άσων της έφτασε γρήγορα στο 6-2. Στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα, η Νόσκοβα έδειξε να «αγκαλιάζει» τη νίκη όταν προηγήθηκε με 5-2. Εκεί, η 29χρονη Μούχοβα έβγαλε αντίδραση, πίεσε με forehand winners, έσβησε το προβάδισμα και με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ κατέκτησε πέντε σερί games για το 7-5, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η ψυχραιμία και η φρεσκάδα της Νόσκοβα έκαναν τη διαφορά. Η νεαρή Τσέχα βρήκε ξανά τα μεγάλα χτυπήματα που χρειαζόταν, περιόρισε τα λάθη της και με 6-3 σφράγισε τη χρυσή βραδιά της στο Λονδίνο.