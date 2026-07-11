· Παναθηναϊκός

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό κόντρα στην Γκρασχόπερ - Βασικός ο Ντε Φράι

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο (11/7, 21:00).

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό κόντρα στην Γκρασχόπερ - Βασικός ο Ντε Φράι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός δίνει το σημαντικότερο φιλικό της καλοκαιρινής του προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, υποδεχόμενος τη Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ στις 21:00.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει πολύτιμο τεστ πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απέναντι στην Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο και Τεττέι.

Η ενδεκάδα της Γκρασχόπερ: Χάμελ, Στρόσκιο, Παλόσκι, Μίκουλιτς, Ρίσι, Ιμουράνε, Αμπράσι, Μέγιερ, Κλεμέντε, Κρασνίκι, Μικί

COMMENTS
LATEST NEWS
22:34 EUROLEAGUE

Άφησε το NCAA και ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια κορυφαίο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ

22:32 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ για τουλάχιστον 10 ημέρες ο Κλέιτον

22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εξετάζει την επιστροφή του Μαυροπάνου η Άρσεναλ»

22:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Το γκολ του Γιάγκουσιτς για το 1-0 (vid)

22:10 EUROLEAGUE

Συνεχίζει στο Μιλάνο o Τονούτ

21:54 SUPER LEAGUE

«Θα δοκιμαστεί στον Ηρακλή ο Στέφανο Οκάκα»

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Δοκάρι με τον Γιάγκουσιτς σε γρήγορη αντεπίθεση (video)

21:37 MUNDIAL

Ιμπραΐμοβιτς: «Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων του Βελγίου θα έπρεπε να ντρέπονται»

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Η αρχική διάγνωση

21:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε συζητήσεις με τον Άγιαξ ο Ουναχί, σύμφωνα με τον Ρομάνο

21:09 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Τέσσερις μεταγραφές, αλλά και πολλές αποχωρήσεις

21:05 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Έδεσε» μέχρι το 2029 τον Ελάιτζα Μπράιαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας