Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό κόντρα στην Γκρασχόπερ - Βασικός ο Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός δίνει το σημαντικότερο φιλικό της καλοκαιρινής του προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, υποδεχόμενος τη Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ στις 21:00.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει πολύτιμο τεστ πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απέναντι στην Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο και Τεττέι.

Η ενδεκάδα της Γκρασχόπερ: Χάμελ, Στρόσκιο, Παλόσκι, Μίκουλιτς, Ρίσι, Ιμουράνε, Αμπράσι, Μέγιερ, Κλεμέντε, Κρασνίκι, Μικί