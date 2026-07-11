· Ντάλας Μάβερικς · Φενέρμπαχτσε

Καλωσόρισαν τον Μπιμπέροβιτς οι Ντάλας Μάβερικς (pic)

Το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα κάνει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τους Ντάλας Μάβερικς να καλωσορίζουν στην ομάδα τον 25χρονο γκαρντ.

Καλωσόρισαν τον Μπιμπέροβιτς οι Ντάλας Μάβερικς (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ντάλας Μάβερικς ολοκλήρωσαν και τυπικά την απόκτηση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος μετακομίζει στον «μαγικό πλανήτη» του NBA, ενεργοποιώντας το NBA-out που είχε στο συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Μάβερικς εξασφάλισαν μέσω ανταλλαγής τα δικαιώματα του παίκτη, με την ομάδα του NBA να του προσφέρει διετές συμβόλαιο και τις απολαβές να αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια δολλάρια. Ωστόσο, για να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ο παίκτης έπρεπε να λύσει το συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο περιλάμβανε ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Λόγω των κανονισμών της τρέχουσας συλλογικής σύμβασης (CBA), οι σύλλογοι του NBA επιτρέπεται να καλύψουν μόνο ένα μέρος αυτής της αποζημίωσης, με το ανώτατο όριο να φτάνει τις 925 χιλιάδες δολάρια. Αυτό σημαίνει πως ο Μπιμπέροβιτς θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος από την τσέπη του το εναπομείναν ποσό, το οποίο ξεπερνά το μισό της συνολικής ρήτρας.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Τούρκος πραγματοποίησε σούπερ σεζόν υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 45.8% από τη γραμμή του τριπόντου.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ομάδα του Τέξας καλωσόρισε τον 25χρονο στην ομάδα:

COMMENTS
LATEST NEWS
22:34 EUROLEAGUE

Άφησε το NCAA και ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια κορυφαίο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ

22:32 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ για τουλάχιστον 10 ημέρες ο Κλέιτον

22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εξετάζει την επιστροφή του Μαυροπάνου η Άρσεναλ»

22:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Το γκολ του Γιάγκουσιτς για το 1-0 (vid)

22:10 EUROLEAGUE

Συνεχίζει στο Μιλάνο o Τονούτ

21:54 SUPER LEAGUE

«Θα δοκιμαστεί στον Ηρακλή ο Στέφανο Οκάκα»

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Δοκάρι με τον Γιάγκουσιτς σε γρήγορη αντεπίθεση (video)

21:37 MUNDIAL

Ιμπραΐμοβιτς: «Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων του Βελγίου θα έπρεπε να ντρέπονται»

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Η αρχική διάγνωση

21:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε συζητήσεις με τον Άγιαξ ο Ουναχί, σύμφωνα με τον Ρομάνο

21:09 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Τέσσερις μεταγραφές, αλλά και πολλές αποχωρήσεις

21:05 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Έδεσε» μέχρι το 2029 τον Ελάιτζα Μπράιαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας