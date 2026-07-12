ΠΑΟΚ: «Done deal» με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι - Όσα αναφέρουν στη Σουηδία
Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σουηδία.
Νέα δεδομένα προκύπτουν από τη Σουηδία αναφορικά με την υπόθεση του Τάχα Άλι και τον ΠΑΟΚ, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Ντάνιελ Κριστόφερσον, ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον 28χρονο εξτρέμ, επανήλθε με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας πως η μεταγραφή έχει πλέον κλείσει.
«Ο Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένη υπόθεση! Όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν αναμένεται να αγωνιστεί αύριο, με το πλάνο να ταξιδέψει για την Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σουηδός ρεπόρτερ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τάχα Άλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάλμε έως τον προσεχή Δεκέμβριο. Η σουηδική ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή (12/7) τη Γκέτεμποργκ, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στη Σουηδία, ο διεθνής εξτρέμ δεν αναμένεται να αγωνιστεί, καθώς ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.