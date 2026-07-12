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ΠΑΟΚ: «Done deal» με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι - Όσα αναφέρουν στη Σουηδία

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σουηδία.

ΠΑΟΚ: «Done deal» με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι - Όσα αναφέρουν στη Σουηδία
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Νέα δεδομένα προκύπτουν από τη Σουηδία αναφορικά με την υπόθεση του Τάχα Άλι και τον ΠΑΟΚ, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντάνιελ Κριστόφερσον, ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον 28χρονο εξτρέμ, επανήλθε με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας πως η μεταγραφή έχει πλέον κλείσει.

«Ο Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένη υπόθεση! Όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν αναμένεται να αγωνιστεί αύριο, με το πλάνο να ταξιδέψει για την Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σουηδός ρεπόρτερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάχα Άλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάλμε έως τον προσεχή Δεκέμβριο. Η σουηδική ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή (12/7) τη Γκέτεμποργκ, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στη Σουηδία, ο διεθνής εξτρέμ δεν αναμένεται να αγωνιστεί, καθώς ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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