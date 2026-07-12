ΑΕΚ: Πρώτο φιλικό για την Ένωση κόντρα στην Ντε Γκράαφσαπ - Η ώρα και το κανάλι

Μετά από έξι ημέρες εντατικών προπονήσεων στα γήπεδα του Άπελντορν, η ΑΕΚ δίνει την Κυριακή (12/7), το πρώτο της φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν.

Η Ένωση κοντράρεται με την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες του.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ ξεκινάει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport1HD.