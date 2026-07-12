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Θλίψη στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μανού

Ο 43χρονος Πορτογάλος που είχε φορέσει τη φανέλα της Ένωσης τη σεζόν 2007-08, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. 

Θλίψη στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μανού
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Τραγικά νέα έφτασαν από την Πορτογαλία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μανού, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν στα 43 του χρόνια.

Η είδηση βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας. Όμως και της Ελλάδας, καθώς είχε περάσει από τα μέρη μας. Το 2007 είχε αγωνιστεί για μία σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ως δανεικός από την Μπενφίκα. Αγωνίστηκε 13 φορές. Στη συνέχεια πήγε και στην Κύπρο φορώντας την φανέλα του Ερμή και της Πάφου.

Το τραγικό γεγονός γνωστοποίησε η Αλβέρκα, πρώην ομάδα του άτυχου Πορτογάλου. Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Μπενφίκα, απ’ την οποία προήλθε ο αδικοχαμένος παλαίμαχος εξτρέμ.

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