Μουντιάλ 2026: Στο Μαϊάμι για το Αγγλία – Νορβηγία ο Ίζακ Μπόνγκα!

Την ευτυχία του για τη σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ίζακ Μπόνγκα την γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο. Συγκεκριμένα ποδοσφαιρικό. Ο Γερμανός διεθνής φόργουορντ, αφού ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στο «τριφύλλι», έφυγε από την Ελλάδα. Συνεχίζοντας τις διακοπές του μέχρι να επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας.

Που πήγε; Στις ΗΠΑ. Ο λόγος; Η αναψυχή αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Μπόνγκα κατά τη διάρκεια του προημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία, μοιράστηκε φωτογραφία από το Μαϊάμι. Συγκεκριμένα απ’ τη θέση του στο γήπεδο όπου παρακολουθούσε το σπουδαίο ματς.