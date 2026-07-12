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Μουντιάλ 2026: Στο Μαϊάμι για το Αγγλία – Νορβηγία ο Ίζακ Μπόνγκα!

Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR αφού ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι», ταξίδεψε στις ΗΠΑ και μοιράστηκε φωτογραφία από τη θέση που παρακολουθούσε τον προημιτελικό. 

Μουντιάλ 2026: Στο Μαϊάμι για το Αγγλία – Νορβηγία ο Ίζακ Μπόνγκα!
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Την ευτυχία του για τη σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ίζακ Μπόνγκα την γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο. Συγκεκριμένα ποδοσφαιρικό. Ο Γερμανός διεθνής φόργουορντ, αφού ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στο «τριφύλλι», έφυγε από την Ελλάδα. Συνεχίζοντας τις διακοπές του μέχρι να επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας.

Που πήγε; Στις ΗΠΑ. Ο λόγος; Η αναψυχή αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Μπόνγκα κατά τη διάρκεια του προημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία, μοιράστηκε φωτογραφία από το Μαϊάμι. Συγκεκριμένα απ’ τη θέση του στο γήπεδο όπου παρακολουθούσε το σπουδαίο ματς.

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