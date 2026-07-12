Μουντιάλ 2026: Στο Μαϊάμι για το Αγγλία – Νορβηγία ο Ίζακ Μπόνγκα!
Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR αφού ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι», ταξίδεψε στις ΗΠΑ και μοιράστηκε φωτογραφία από τη θέση που παρακολουθούσε τον προημιτελικό.
Την ευτυχία του για τη σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ίζακ Μπόνγκα την γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο. Συγκεκριμένα ποδοσφαιρικό. Ο Γερμανός διεθνής φόργουορντ, αφού ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στο «τριφύλλι», έφυγε από την Ελλάδα. Συνεχίζοντας τις διακοπές του μέχρι να επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας.
Που πήγε; Στις ΗΠΑ. Ο λόγος; Η αναψυχή αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Μπόνγκα κατά τη διάρκεια του προημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία, μοιράστηκε φωτογραφία από το Μαϊάμι. Συγκεκριμένα απ’ τη θέση του στο γήπεδο όπου παρακολουθούσε το σπουδαίο ματς.