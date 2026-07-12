Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μόρτεν Χιούλμαντ

Με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μόρτεν Χιούλμαντ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ροχιμπλάνκος» κατέβαλαν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσουν τον Δανό μέσο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Χιούλμαντ, που γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1999 στο Κάστρουπ της Δανίας, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, πριν μετακομίσει το 2018 στην Αντμίρα Βάκερ. Με την αυστριακή ομάδα κατέγραψε 74 συμμετοχές σε διάστημα δυόμισι ετών, κερδίζοντας τη μεταγραφή του στη Λέτσε τον Ιανουάριο του 2021.

Στην Ιταλία συνέχισε την ανοδική του πορεία, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την άνοδο στη Serie A τη σεζόν 2021/22. Συνολικά, με τη φανέλα της Λέτσε πραγματοποίησε 95 εμφανίσεις.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους χαφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Σε δύο σεζόν κατέγραψε 141 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Πορτογαλίας (2023/24 και 2024/25) και ενός Κυπέλλου Πορτογαλίας (2024/25).