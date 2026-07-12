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Euroleague: Η Παρτίζαν συμφώνησε με τον Αλεσάντρο Παγιόλα

Η Παρτίζαν έδωσε τα χέρια με τον Αλεσάντρο Παγιόλα (1999, 1,94 μ.), σύμφωνα με τη MozzartSport, με τον Ιταλό γκαρντ να αποχωρεί από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από 11 σεζόν.

Euroleague: Η Παρτίζαν συμφώνησε με τον Αλεσάντρο Παγιόλα
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Από την Μπολόνια στο Βελιγράδι θα βρεθεί ο Ιταλός γκαρντ, ο οποίος φέρεται να είναι μια «ανάσα» από τους «ασπρόμαυρους».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η MozzartSport, Παρτιζάν και Παγιόλα έχουν έρθει σε συμφωνία και σύντομα θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Ο Ιταλός γκαρντ αποχώρησε πρόσφατα από τη Βίρτους Μπολόνια, βάζοντας τέλος σε μία πορεία 11 σεζόν με τον σύλλογο, και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι, φορώντας τη φανέλα της Παρτίζαν.

Να θυμίσουμε ότι από το ρόστερ της σερβικής ομάδας έχουν ήδη αποχωρήσει οι Νικ Καλάθης (ΠΑΟΚ), Ίζακ Μπόνγκα (Παναθηναϊκός), Στέρλινγκ Μπράουν (Ζάλγκιρις), Ντουέιν Ουάσινγκτον (Μπάγερν), Ντίλαν Οσετκόφσκι (Βαλένθια), Μπρούνο Φερνάντο (Εφές), καθώς και οι Σέικ Μίλτον και Αλέκσα Ραντάνοβ.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα θέλουν την ομάδα του Τζοάν Πενιαρόγια να εξετάζει την ενίσχυσή της με τους Ντέρικ Γουίλις, Κεβάριους Χέιζ, Κάιλ Όλμαν και Νίκολα Τανάσκοβιτς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση.

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