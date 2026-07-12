Άδοξη η επιστροφή ΜακΓκρέγκορ στο UFC: Εγκατέλειψε μετά από 69 δευτερόλεπτα (vid)

Η επιστροφή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο UFC δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν οι φίλοι των μικτών πολεμικών τεχνών.

Ο Ιρλανδός εγκατέλειψε την αναμέτρηση με τον Μαξ Χόλογουεϊ μόλις 69 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή της, εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, στην πρώτη του εμφάνιση στο οκτάγωνο από το 2021.

Ο 37χρονος επιχείρησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα να επιβάλει τον ρυθμό του με διαδοχικές κλωτσιές, οι οποίες δεν βρήκαν στόχο. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο έδαφος και, όταν σηκώθηκε, ήταν εμφανές πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο διαιτητής διέκοψε άμεσα τον αγώνα, αναδεικνύοντας νικητή τον 34χρονο Αμερικανό. Ο Χόλογουεϊ αναζητούσε εκδίκηση για την ήττα που είχε γνωρίσει από τον ΜακΓκρέγκορ το 2013 και, μετά το τέλος του αγώνα, εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρξει νέα αναμέτρηση μεταξύ τους.

«Είστε τυχεροί γιατί τώρα θα υπάρξει ένας νέος αγώνας ανάμεσά μας. Υπήρχε τόσος ντόρος γι' αυτό. Πρέπει να το επαναλάβουμε άλλη μία φορά. Το περίμενα με ανυπομονησία. Δούλευα σκληρά για να φτάσω τα 77 κιλά και να αντιμετωπίσω αυτόν τον τύπο. Για να τελειώσει έτσι, είναι χάλια», δήλωσε ο Αμερικανός, ο οποίος έφτασε τις 28 νίκες σε 37 αγώνες καριέρας. Για τον ΜακΓκρέγκορ αυτή ήταν η έβδομη ήττα της καριέρας του και η τέταρτη στους τελευταίους πέντε αγώνες, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη από το 2016 και μετά.

Τα τελευταία χρόνια, ο «Notorious» έχει απασχολήσει περισσότερο με τις εξελίξεις εκτός οκταγώνου παρά με την αγωνιστική του παρουσία. Τον Νοέμβριο του 2024 κατηγορήθηκε για βιασμό κι έχασε τη σχετική αστική αγωγή. Παράλληλα, το 2025 του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 18 μηνών για παραβίαση της πολιτικής αντιντόπινγκ του UFC, καθώς έχασε τρεις ελέγχους μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών το 2024. Η τιμωρία του ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.