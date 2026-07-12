Αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα ο Πλάβσιτς, συνεχίζει στην Κλουζ

Ο Ούρος Πλάβσιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον σερβικό σύλλογο να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον 27χρονο σέντερ.

Ο Πλάβσιτς εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα πριν από δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς. Ο Σέρβος σέντερ αποχωρεί από το Βελιγράδι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλουζ.