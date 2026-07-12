Μαρία Σάκκαρη: Ορίστηκε η πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 – Η ώρα και το κανάλι

Η Μαρία Σάκκαρη θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στο Athens Open WTA 250 την ερχόμενη Δευτέρα (13/07).

Μαρία Σάκκαρη: Ορίστηκε η πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 – Η ώρα και το κανάλι
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Το Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα (No.113) στο Stadion Sports Center

Ως Νο4 του ταμπλό, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπαίνει στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, έτοιμη να διεκδικήσει ένα νικηφόρο ξεκίνημα και μια δυναμική πορεία έως τον τελικό, έχοντας στο πλευρό της τη στήριξη του ελληνικού κοινού. Ο αγώνας της Σάκκαρη με την Κουντερμέτοβα θα διεξαχθεί το απόγευμα της Δευτέρας (13/07). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει όχι πριν τις 19:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η φετινή διοργάνωση έχει και έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς είναι το πρώτο WTA τουρνουά στην Ελλάδα με πέντε Ελληνίδες στο κυρίως ταμπλό. Εκτός από τη Μαρία Σάκκαρη, στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Ματούλα φιλοδοξώντας να δώσουν τη δική τους μάχη σε μια διοργάνωση με ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό τένις.

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