ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τάχα Άλι – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί στις αρχές της εβδομάδας ο Τάχα Άλι, προκειμένου να ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ.

Μετά τη συμφωνία του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη Μάλμε για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα της μεταγραφής και στην άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.

Το ρεπορτάζ του Σουηδού δημοσιογράφου Ντάνιελ Κριστόφερσον περί συμφωνίας των δύο πλευρών επιβεβαιώθηκε, με τον Τάχα Άλι να βρίσκεται πλέον προ των πυλών της Τούμπας. Ο διεθνής εξτρέμ δεν αναμένεται να αγωνιστεί στη σημερινή (12/07) αναμέτρηση της Μάλμε απέναντι στη Γκέτεμποργκ, καθώς όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη.

Από πλευράς ΠΑΟΚ γίνεται προσπάθεια ώστε ο 28χρονος να βρίσκεται στην Ελλάδα μέχρι την Τρίτη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους».

Παράλληλα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς σήμερα (12/7) στις 18:15 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, σε μία εβδομάδα με έντονη κινητικότητα για τον «Δικέφαλο του Βορρά».