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Παναθηναϊκός: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα» - Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν ο Γιαμπουσέλε

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έστειλε το πρώτο του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό, μέσα από τη σειρά που δημιούργησε για την καλοκαιρινή του προετοιμασία.

Παναθηναϊκός: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα» - Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν ο Γιαμπουσέλε
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Ο Γιαμπουσέλε μετρά αντίστροφα για τη νέα αγωνιστική σεζόν και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος φόργουορντ, ο οποίος αποτελεί το μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα των «πράσινων», μοιράστηκε με τους φίλους του την καλοκαιρινή του προετοιμασία μέσα από τη νέα σειρά που δημιούργησε με τίτλο «Summer With The Bear».

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Γιαμπουσέλε έδειξε στιγμές από τη δουλειά που κάνει ενόψει της νέας σεζόν κι έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο βίντεο είχε γυριστεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου του με το «τριφύλλι», με τον Γιαμπουσέλε πλέον να προετοιμάζεται για την πρώτη του χρονιά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Δείτε όλο το πρώτο επεισόδιο

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