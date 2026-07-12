Ολυμπιακός: Εκτός για περίπου δύο εβδομάδες ο Κλέιτον - Το διάστημα απουσίας του Ντάνι Γκαρθία

Με δύο απρόοπτα ολοκληρώθηκε το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Λέουβεν, καθώς οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία αποχώρησαν με ενοχλήσεις, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

Ο Κλέιτον ξεκίνησε βασικός για δεύτερο διαδοχικό φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, όμως η συμμετοχή του διήρκεσε μόλις έξι λεπτά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά άμεσα σε αναγκαστική αλλαγή.

Τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης πήρε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για απουσία που υπολογίζεται στις 10 με 15 ημέρες. Εφόσον επιβεβαιωθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ο Κλέιτον θα χάσει μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Πρόβλημα προέκυψε και με τον Ντάνι Γκαρθία στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για λίγα λεπτά πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις, δίνοντας τη θέση του στον Λορέντζο Σιπιόνι στο 54ο λεπτό.

Πάντως, η εικόνα του Ντάνι Γκαρθία δεν προκαλεί την ίδια ανησυχία, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως το πρόβλημά του είναι σαφώς πιο ήπιο και αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς νωρίτερα από τον Κλέιτον.