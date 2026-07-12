· Μπορούσια Ντόρτμουντ

«Μυθική» πρόταση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα - Η απάντηση της Γκενκ

Η Ντόρτμουντ μετουσίωσε το ενδιαφέρον της για τον Καρέτσα σε επίσημη πρόταση.

«Μυθική» πρόταση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα - Η απάντηση της Γκενκ
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ωστόσο η υπόθεση της μεταγραφής του παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Βεστφαλοί συνεχίζουν να πιέζουν για την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού, όμως οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η βελγική ομάδα απέρριψε και την τρίτη πρόταση της Ντόρτμουντ, η οποία έφτανε συνολικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και ποσοστό μεταπώλησης. Η Γκενκ αποτιμά τον νεαρό άσο στα 35 εκατομμύρια ευρώ και δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να μειώσει τις απαιτήσεις της.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό την εξέλιξη του Καρέτσα, θεωρώντας πως ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του συλλόγου, η οποία βασίζεται στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διεθνής Έλληνας βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στη Βεστφαλία, αναγνωρίζοντας την προοπτική που προσφέρει η γερμανική ομάδα σε νεαρούς παίκτες.

Ο Καρέτσας προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ, καταγράφοντας 11 ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα, ενώ ξεχώρισε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με κορυφαία στιγμή το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στη Βασιλεία στη φάση των ομίλων του Europa League.

Πλέον, μένει να φανεί αν η Ντόρτμουντ θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση που θα προσεγγίζει τις απαιτήσεις της Γκενκ ή αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

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