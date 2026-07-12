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«Επίθεση» Φουρνιέ σε Γιαννακόπουλο

Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού έριξε την ευθύνη για την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ στον ιδιοκτήτη των πράσινων, ξεχνώντας πως ο ίδιος έκανε κίνηση αυνανισμού σε θεατές στο ΟΑΚΑ ενώ επιτέθηκε σε φίλο του Πανιωνιου στη Νέα Σμύρνη!

«Επίθεση» Φουρνιέ σε Γιαννακόπουλο
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Απίστευτα πράγματα για μια ακόμα φορά!

Ο Εβάν Φουρνιέ σε συνέντευξη που παραχώρησε επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακοπουλο τονίζοντας ότι είναι ο υπεύθυνος για την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ.

Τα λεγόμενα αυτά προέρχονται από το στόμα του αθλητή, ο οποίος έκανε κίνηση αυνανισμού μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ ενώ επιτέθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει οπαδό του Πανιωνίου στο κλειστό της Νέας Σμύρνης!

Αναλυτικά όσα είπε στo «Upset Media» για τους τελικούς του 2025, την κόντρα των δύο ομάδων και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, και ειλικρινά είναι τρομερό. Και είναι κρίμα, γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι, και κατέληξαν να γίνουν μια νομική μάχη, μια διαμάχη στο γήπεδο, πίεση στους διαιτητές, ενώ κάποια από τα σπίτια των παικτών υπέστησαν βανδαλισμούς. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ, και μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος.

Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Μισούν ο ένας τον άλλον εδώ και τόσο καιρό που δεν ξέρεις πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που δεν γνωρίζω. Αλλά είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές, και βασικά, αυτό είναι όλο. Η σειρά ξεκινά και όλοι είναι φλογισμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να κερδίσουμε, και δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ· θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ».

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