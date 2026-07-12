Ο Έρλινγκ Χάαλαντ στα χνάρια του Ράγκναρ Λόθμπροκ

Φαίνεται είναι γραφτό για τους μύθους των Σκανδιναβών να «σταματάνε» στους Άγγλους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα το τέλος τους. Πολλοί υποστηρίζουν άλλωστε ότι ο «θάνατος» (στην προκειμένη περίπτωση ο αποκλεισμός) σταματάει απλώς την ιστορία, αρχίζει όμως να γιγαντώνει τον μύθο.

Και στην προκειμένη περίπτωση ο μύθος είναι αυτός του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο τύπος που ήρθε με τη Νορβηγία στα γήπεδα των ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού, έδωσε σπουδαίες παραστάσεις στο πρώτο του Μουντιάλ, και βλέπει αυτή τη στιγμή τη φήμη και τον μύθο του να γιγαντώνεται τόσο πολύ, όπως έκαναν και οι πρόγονοί του, οι Βίκινγκς όταν κατακτούσαν τον κόσμο.

Και από τη στιγμή που εμπλέξαμε και τους Βίκινγκς, δεν γίνεται να αποφύγουμε τη σύγκριση με τον πλέον διάσημο μυθολογικό πρόσωπο της ιστορίας τους.

Ένας σύγχρονος Λόθμπροκ

Όσοι έχουν παρακολουθήσει την αυθεντική σειρά «Vikings» είναι δεδομένο ότι εντόπισαν στον Χάαλαντ πολλά κοινά σημεία από την πορεία του μεγαλύτερου μύθου της μυθολογίας των Βίκινγκς, Ράγκναρ Λόθμπροκ.

Για να έχετε μια εικόνα, ο Ράγκναρ είναι ο αντίστοιχος Αχιλλέας της Σκανδιναβικής Μυθολογίας και βάσει των ιστορικών πρόκειται για ένα συνδυασμό σπουδαίων προσωπικοτήτων της εποχής των Βίκινγκς, που έζησε κατά τον 9ο αιώνα και έγραψε ιστορία για τις ριψοκίνδυνες επιδρομές του σε βάρος των Βασιλείων της Αγγλοσαξωνικής Αγγλίας και του Βασιλείου των Φράγκων.

Παράλληλα ήταν ο πατέρας των πλέον σπουδαίων Βίκινγκ πολεμιστών στην ιστορία, δηλαδή του Άιβαρ του «Ασπόνδυλου», του Μπγιορν «Ironside» ή του Σίγκουρντ του «Φιδομάτη» και άλλων.

Η ιστορία του όμως σταματάει κατά την αιχμαλωσία του από τον Βασιλιά Αέλα της Νορθούβριας (μεσαιωνικό βασίλειο των Άγγλων και των Σκωτσέζων) με την πιο διάσημη εκδοχή να αναφέρει ότι εκτελέστηκε, αφού τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο γεμάτο φίδια.

Ίσως να τα λέμε και λίγο «βάρβαρα», ωστόσο, αν το σκεφτεί κανείς η πορεία του Χάαλαντ διακόπηκε κάπως «βάρβαρα» από την Εθνική Αγγλίας, όταν είδε τους αντιπάλους του να κάνουν την ανατροπή από το 0-1, βλέποντας κιόλας τον φίλο του Τζουντ Μπέλιγχαμ να είναι αυτός που με 2 γκολ βρίσκεται μόλις δύο βήματα από την απόλυτη ποδοσφαιρική καταξίωση. Την κατάκτηση ενός Μουντιάλ.

Σαφώς και ο αποκλεισμός από την Εθνική Αγγλίας δεν είναι απογοήτευση, περισσότερο υπερηφάνεια και ένα «thanks for the great memories» μπορεί να προκαλέσει, ωστόσο, ποιος δεν μπορεί να μπει στη θέση αυτής της Εθνικής Νορβηγίας και να σκεφτεί, πως δεν τους είχαν;

Και επειδή η ιστορία φαίνεται πως επαναλαμβάνεται, η ιστορία του Ράγκναρ αναφέρει ότι η εκτέλεσή του από τους Άγγλους απλώς ώθησε όλους τους διάσημους γιους του να ενωθούν, με αποτέλεσμα να εισβάλουν στην Αγγλία συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο στρατό παγανιστών ever.

Μπορεί το story του Μουντιάλ να φτάνει σιγά-σιγά στο φινάλε του, ωστόσο, ο μύθος του Χάαλαντ δεν βρίσκεται ούτε στου δρόμου τα μισά, σε βαθμό που κανείς δεν ξέρει τι έπεται στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Μην ξεχνάμε, σύντομα, έρχεται και Euro επομένως ποιος ξέρει ποιους καινούργιους συμπαίκτες θα εμπνεύσει ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να τραβήξουν μαζί κουπί προς τη δόξα;

Και επειδή ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει δυνατότερο, ο Χάαλαντ είναι βέβαιο πως θα επιχειρήσει να γράψει σύντομα το μεγαλύτερο κεφάλαιο της δικής του μυθολογίας. Να είναι εκείνος που θα ξεπεράσει τους Άγγλους στην επόμενή τους αντάμωση.

Ο Ράγκναρ δεν τα κατάφερε, ποιος είπε όμως ότι ο Χάαλαντ δεν μπορεί;