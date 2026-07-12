«Είπε "ναι" στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας»

Το μεταγραφικό σίριαλ του Κωνσταντίνου Καρέτσα συνεχίζεται, με νέα δεδομένα να έρχονται στο φως από τη Γερμανία. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στη μετακίνησή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Όπως αναφέρεται, ο Καρέτσας και οι Βεστφαλοί έχουν δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο, ωστόσο η μεταγραφή δεν μπορεί ακόμη να ολοκληρωθεί, καθώς παραμένει ανοιχτό το σημαντικότερο ζήτημα: η συμφωνία ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Γκενκ.

Η βελγική ομάδα εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, έχοντας ήδη απορρίψει τρεις προτάσεις των Γερμανών για τον νεαρό άσο. Στη Γκενκ θεωρούν πως διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν χωρίς να ικανοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές τους απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον Πλέτενμπεργκ, οι απαιτήσεις της βελγικής ομάδας αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Παρά τις δυσκολίες, η Ντόρτμουντ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Όλε Μπουκ, έχει θέσει τον Καρέτσα ως βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση της ομάδας, εκτιμώντας ότι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά ταιριάζουν απόλυτα στο μοντέλο ανάπτυξης και αξιοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών που ακολουθούν οι Βεστφαλοί.

Οι επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους συνεχίζονται και το προσεχές διάστημα αναμένεται να κρίνει αν η Ντόρτμουντ θα καταφέρει να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.