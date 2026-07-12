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ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλί

«Κλείδωσε» η ημέρα άφιξης του Αλί.

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλί
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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Τάχα Άλι αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι θα τον αποκτήσουν από τη Μάλμε. Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι προγραμματισμένη για τις 22:10 με πτήση από την Κοπεγχάγη.

Την Τρίτη ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Την επικείμενη μεταγραφή επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής της Μάλμε, εξηγώντας τον λόγο που ο Άλι έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τη Γκέτεμποργκ για την 21η αγωνιστική.

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