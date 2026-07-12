Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο έφερε ένταση στο φιλικό της «Ένωσης» (vid)

Ένταση σημειώθηκε στο 15ο λεπτό του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ντε Γκράαφσαπ.

Η φάση ξεκίνησε όταν ο Έιζκεν χτύπησε τον Πέτρο Μάνταλο σε μία διεκδίκηση της μπάλας, με τον αρχηγό της Ένωσης να αντιδρά έντονα. Στη συνέχεια παρενέβη ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με την κατάσταση να ξεφεύγει προσωρινά και τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Ο διαιτητής επενέβη άμεσα, κατάφερε να ηρεμήσει τα πνεύματα και έδειξε την κίτρινη κάρτα τόσο στον Κοϊτά όσο και στον Έιζκεν για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.