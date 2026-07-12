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Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο έφερε ένταση στο φιλικό της «Ένωσης» (vid)

Ένταση σημειώθηκε στο 15ο λεπτό του φιλικού της ΑΕΚ με τη Ντε Γκράαφσαπ, όταν ένα σκληρό μαρκάρισμα του Έιζκεν στον Πέτρο Μάνταλο προκάλεσε αντιδράσεις.

Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο έφερε ένταση στο φιλικό της «Ένωσης» (vid)
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Ένταση σημειώθηκε στο 15ο λεπτό του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ντε Γκράαφσαπ.

Η φάση ξεκίνησε όταν ο Έιζκεν χτύπησε τον Πέτρο Μάνταλο σε μία διεκδίκηση της μπάλας, με τον αρχηγό της Ένωσης να αντιδρά έντονα. Στη συνέχεια παρενέβη ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με την κατάσταση να ξεφεύγει προσωρινά και τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Ο διαιτητής επενέβη άμεσα, κατάφερε να ηρεμήσει τα πνεύματα και έδειξε την κίτρινη κάρτα τόσο στον Κοϊτά όσο και στον Έιζκεν για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

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