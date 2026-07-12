Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε στη θέση του τον Εβάν Φουρνιά, απαντώντας στην επίθεση που δέχθηκε από τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού.

Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»
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Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απάντησε μέσω stories στο Instagram στην επίθεση που του εξαπέλυσε ο Εβάν Φουρνιέ.

Σε συνέντευξή του ο Γάλλος γκαρντ, αναφέρθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στην αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο αιωνίους, με τον κ. Γιαννακόπουλο να τον καλεί να μάθει την ιστορία πριν μιλήσει.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: “Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”. Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται»

Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π@@@ και χ@@@ τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πως άρχισε”. Πώς άρχισε; Πήγε πίσω να μάθεις πως άρχισε, ¨Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν. “Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Εε μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε».

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