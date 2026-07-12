Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Αλ Αΐν, με τον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού.

Ο 31χρονος φορ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος τον υπολογίζει ως μία από τις βασικές επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Αλ Αΐν και την Κρουζ Αζούλ είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστικό deal για τη μεταγραφή του Έλληνα στράικερ.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από το Μεξικό, το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Κρουζ Αζούλ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 10%, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και επιπλέον μπόνους που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων.