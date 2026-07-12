Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)

Παίκτης της Αλ Αΐν είναι με κάθε επισημότητα ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Αλ Αΐν, με τον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού.

Ο 31χρονος φορ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος τον υπολογίζει ως μία από τις βασικές επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Αλ Αΐν και την Κρουζ Αζούλ είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστικό deal για τη μεταγραφή του Έλληνα στράικερ.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από το Μεξικό, το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Κρουζ Αζούλ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 10%, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και επιπλέον μπόνους που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:10 ΣΠΟΡ

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ντούμας στα 100μ. πρόσθιο

20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η αποθέωση σε Ταμπόρδα, ο «ορεξάτος» Γιάγκουσιτς και ο Νίστρουπ που θέλει τελειότητα

19:35 EUROLEAGUE

Στο «τιμόνι» της Μπεσίκτας μέχρι το 2028 ο Αλιμπίγεβιτς

19:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ 1-2: Τα highlights από το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της «Ένωσης»

19:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - ΑΕΚ 1-2: Θετικό το πρώτο δείγμα για την «Ένωση»

19:05 EUROLEAGUE

Τέλος ο Κοστέλο από τη Βαλένθια

19:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία (pics)

18:33 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Ενκαμούα

18:30 EUROLEAGUE

Ο Οτούρου ανανέωσε με τη Χάποελ έως το 2029

18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Άνοιξε λογαριασμό με τα «κιτρινόμαυρα» ο Ζούμπκοφ (vid)

18:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ – ΑΕΚ: Με καρφωτή κεφαλιά ο Βάργκα πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας