«Η Τότεναμ εξετάζει τον Φεράν Τόρες»

Η Τότεναμ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τη μεταγραφική της δραστηριότητα, αναζητώντας ακόμη μία σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο επόμενος μεγάλος στόχος των «σπιρουνιών» είναι ο Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, γεγονός που οι Λονδρέζοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν, επιχειρώντας να τον αποκτήσουν μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να αξιώνει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ενώ ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, έχει ήδη ανάψει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Τόρες προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, καθώς σε 49 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» σημείωσε 21 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, αποτελώντας μία από τις πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Αυτή την περίοδο, ο 26χρονος άσος βρίσκεται με την εθνική Ισπανίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχοντας στρέψει προσωρινά την προσοχή του στις υποχρεώσεις με τη «ρόχα», πριν απασχολήσει εκ νέου την επικαιρότητα γύρω από το μεταγραφικό του μέλλον.