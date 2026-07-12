· ΠΑΟΚ

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ (pics)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του κι επέστρεψε στη βάση του.

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ (pics)
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Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και επέστρεψε από την Ολλανδία, όπου παρέμεινε για δύο εβδομάδες, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου.

Οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν σε υψηλούς ρυθμούς επί ολλανδικού εδάφους, με το τεχνικό επιτελείο να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πλέον, το ενδιαφέρον όλων στον σύλλογο στρέφεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, οι ποδοσφαιριστές θα απολαύσουν τριήμερη άδεια, προκειμένου να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν με γεμάτες «μπαταρίες» για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας.

Μάλιστα, αρκετοί παίκτες δεν ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή πίσω στην Ελλάδα, επιλέγοντας να μεταβούν απευθείας από την Ολλανδία στις πατρίδες τους, ώστε να περάσουν λίγες ημέρες με τις οικογένειές τους πριν επιστρέψουν στις προπονήσεις.

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