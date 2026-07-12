Ο Οτούρου ανανέωσε με τη Χάποελ έως το 2029

Ο Ντάνιελ Οτούρου θα παραμείνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο ισραηλινός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029.

Η ανανέωση του συμβολαίου βάζει τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του 25χρονου ψηλού, καθώς αρκετά δημοσιεύματα τον ήθελαν να βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Χάποελ.

Οι άνθρωποι της ομάδας, ωστόσο, έδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, διατηρώντας στο ρόστερ έναν από τους βασικούς παίκτες της γραμμής των ψηλών για τα επόμενα χρόνια.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Οτούρου είχε μέσο όρο 10,5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague, συγκεντρώνοντας παράλληλα 12,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.