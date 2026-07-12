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ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία (pics)

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία (pics)
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Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον 31χρονο μέσο να φτάνει το απόγευμα της Κυριακής (13/07) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Γάλλος χαφ αναμένεται να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους», αποτελώντας, εκτός απροόπτου, τη δεύτερη μεταγραφή της ομάδας αυτό το καλοκαίρι μετά τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς τη Δευτέρα (14/07) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλι, μετά τη συμφωνία των «ασπρόμαυρων» με τη Μάλμε για την απόκτησή του.

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